انخفاض طفيف في درجات الحرارة .. حالة الطقس اليوم السبت 6 سبتمبر

في تقرير عبر برنامج "صباح البلد"، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم السبت 6 سبتمبر 2025.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم الأنحاء.

تفاصيل الطقس اليوم:

الصباح: تبدأ الأجواء معتدلة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكن ستنقلب الأجواء إلى حارة ورطبة خلال النهار، مع درجات حرارة مرتفعة على معظم المناطق.

الشبورة المائية: قد تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد والسواحل الشمالية، مع توقعات بأن تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشرقية ومدن القناة.

الظواهر الجوية: بعض السحب المنخفضة ستظهر صباحًا على السواحل الشمالية ومدن القناة، ومن المحتمل أن تساهم في سقوط رذاذ خفيف، ولكنه غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 34°C، المحسوسة 36°C

السواحل الشمالية: العظمى 33°C، المحسوسة 35°C

شمال الصعيد: العظمى 36°C، المحسوسة 38°C

جنوب الصعيد: العظمى 41°C، المحسوسة 42°C

تحذيرات خاصة:

الملاحة البحرية: يُتوقع نشاط الرياح على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، ما قد يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر.

الرطوبة: من المتوقع أن تزداد الرطوبة في الجو، مما سيجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيمة الفعلية بحوالي 2-4 درجات.

نصائح للتعامل مع الطقس:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

شرب الكثير من الماء وتجنب الجفاف.

ارتداء ملابس خفيفة وقطنية لتخفيف حدة الحرارة.