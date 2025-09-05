الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار الطقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس اليوم في مصر

خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للحرارة رطب.

يشهد الطقس اليوم، ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ويشهد الطقس اليوم، أيضا ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

اضطراب شواطئ مطروح والعلمين

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويؤثر نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الانحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس تستمر خلال الأسبوع القادم، مستقرة على كافة الأنحاء، وتظل درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها، حيث تظل درجات الحرارة على القاهرة تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة وعلى الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 40 درجة