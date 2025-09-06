قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا ..رياح على هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة الطقس غدا الأحد ليشهد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر،حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،مائل للحرارة رطب ليلا.

حالة الطقس غدا 


أوضحت هيئة الأرصاد ، أن حالة الطقس غدا الأحد ستشهد شبورة مائية من 4إلى 8 صباحا ،على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.


أفاد الهيئة ،أن تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة،بالإضافة إلى نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية،مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 حتى 2.25 متر.


ونوهت الهيئة ، عن اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 35إلى 55 كيلو متر في الساعة ،وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار .


يذكر أن قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.


أفادت منار ،إن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة عن الأمس بمعدل درجة، لتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأضافت أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 34 درجة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متابعة: الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وعليه ستكون محملة ببخار الماء.

حالة الطقس غدا الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية طقس

