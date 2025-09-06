قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد عن توقعات طقس اليوم السبت: اضطراب حركة البحر ونشاط للرياح

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، ، إنه يسود اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس اليوم السبت يشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم االسبت تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا يشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (30:50) كم/س وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت 6 سبتمبر 2025:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34، والصغرى 35.

السواحل الشمالية: العظمى 31، والصغرى 32.

شمال الصعيد: العظمى 36، والصغرى 37.

جنوب الصعيد: العظمى 41، والصغرى 42.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس ودرجات الحرارة هيئة العامة للأرصاد الجوية

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر..كن واقعيًا في توقعاتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 6 سبتمبر 2025

