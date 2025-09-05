قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
ألسن عين شمس تستقبل وفدا من المعهد الوطني للغة الكورية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استقبلت كلية الألسن بجامعة عين شمس وفدًا من المعهد الوطني للغة الكورية، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أ.د. أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ورئيس قسم اللغة الكورية، وبحضور أ.د.أشرف محمد عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.هالة سيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ضم الوفد كلًا من الدكتورة لي سينج يونج، والدكتورة جانج مي كيونج، المسؤولتين عن نشر برنامج K-Teacher لعام 2025، ويهدف البرنامج إلى تدريب معلمي اللغة الكورية حول العالم، إلى جانب إعداد المتخصصين الراغبين في أن يصبحوا مدرسين للغة الكورية وآدابها مستقبلًا.

وفي كلمتها، أكدت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن استضافة وفد المعهد الوطني للغة الكورية تعكس المكانة العلمية والريادة التي يتمتع بها قسم اللغة الكورية بالكلية، مشيرة إلى حرص الكلية على مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بما يسهم في إعداد خريجين متميزين قادرين على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية. كما أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، داعية طلاب القسم إلى الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية والفرص الأكاديمية المشتركة التي تتيحها مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أن مستقبلهم المهني يبدأ من استثمار تلك الفرص ليكونوا سفراء للثقافتين المصرية والكورية على حد سواء. 

واختتمت كلمتها قائلة: "إن ما نقدمه اليوم هو استثمار في أجيال الغد، وثقتنا في طلابنا أنهم سيحملون رسالة القسم بكل فخر ومسؤولية."

وأعرب الوفد عن تقديرهم لجامعة عين شمس وكلية الألسن وتاريخها العريق، مشيدين بالنجاحات التي يحققها قسم اللغة الكورية كأول وأقدم قسم للغة الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدين رغبتهم في تعزيز التعاون المثمر بما يسهم في استمرار القسم في تخريج كوادر متميزة تسهم في توطيد العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما التقى الوفد بأساتذة وطلاب وخريجي القسم، وتم عقد ندوة تعريفية ببرامج التدريب التي يقدمها المعهد وطرق الاستفادة منها، واختُتمت الفعاليات بتقديم بعض الهدايا التذكارية للحضور.

كلية الألسن بجامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الألسن

