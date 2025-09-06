أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة عن الأمس بمعدل درجة، لتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت.

وأضافت أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 34 درجة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متابعة: الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وعليه ستكون محملة ببخار الماء.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة خلال الفترة الحالية ويؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، متابعة: مع غياب أشعة الشمس تكون نسب الرطوبة أعلى.

واسترسلت: هناك نشاط متوقع للرياح في المحافظات، خلال فترة الليل مما سيساهم في تلطيف الأجواء، مشددة على وجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على بعض المدن الساحلية.

واوضحت أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات.

ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسن في درجات الحرارة لتكون الأجواء أقرب إلى الأجواء الخريفية.