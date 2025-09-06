الأجواء تقترب.. متى يبدأ فصل الخريف وما طبيعة الطقس المتوقعة؟

مع اقتراب نهاية فصل الصيف رسميا خلال أسبوعين تقريبا، يترقب المواطنون اعتدال الأجواء ودخول فصل الخريف، بعد صيف اتسم بارتفاعات متكررة في درجات الحرارة.

متى تبدأ البرودة الفعلية في الخريف؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسابيع الأولى من فصل الخريف يكون قريبًا في سماته من الصيف، لكنه يخلو من الموجات الحارة الشديدة، بينما تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيًا يوما بعد آخر.

وأضافت أن الأجواء الباردة نسبيا تبدأ في النصف الثاني من الخريف، حيث تتراجع درجات الحرارة نهارا إلى ما دون 30 درجة مئوية، وتنخفض ليلًا بمعدل يتراوح بين 5 و7 درجات، لتقترب الأجواء تدريجيا من سمات الشتاء.

الموعد الفلكي لبداية الخريف

بحسب الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الخريف رسميا يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، على أن يبدأ فصل الشتاء يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليستمر 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

وكان فصل الصيف قد بدأ فلكيا يوم السبت 21 يونيو 2025، ليستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة.

ظاهرة الانقلاب الصيفي

يشير الخبراء إلى أن الانقلاب الصيفي وقع هذا العام عندما وصلت الشمس إلى أقصى ميل شمالي على خط الاستواء السماوي بزاوية تقارب 23.5 درجة، ما أسفر عن أطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الشمالي.

وتوضح الدراسات أن توقيت الانقلاب الصيفي لا يثبت عند تاريخ محدد كل عام، إذ يتراوح بين 20 و22 يونيو، وذلك بسبب الفارق بين طول السنة الميلادية (365 يومًا) والسنة المدارية (365.242 يومًا تقريبًا) وللتعويض عن هذا الفارق يضاف يوم كبيس كل أربع سنوات تقرييا.

كما تؤثر عوامل أخرى مثل جاذبية القمر والكواكب والتذبذب البسيط في دوران الأرض على تغير التوقيت.