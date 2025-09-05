هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

موعد بداية فصل الخريف رسميا .. مع دخول شهر سبتمبر من كل عام، يبدأ الشعور بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، إيذانًا بدخول فصل جديد من فصول السنة، وهو فصل الخريف، لذلك يرغب كثير من الناس في معرفة موعد فصل الخريف 2025.

موعد بداية فصل الخريف

وفق الحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف سيبدأ الاثنين 22 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ليبدأ بعده فصل الشتاء يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

واقرأ أيضًا:

توقعات حالة الطقس في فصل الخريف 2025

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس فصل الخريف 2025 في مصر سيكون معتدلًا مقارنة بالأعوام السابقة، مع احتمالية ظهور بعض التقلبات الجوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ملامح فصل الخريف 2025

زيادة فرص سقوط الأمطار في الوجه البحري، سيناء والسواحل الشمالية مع بداية نوفمبر.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة ليلًا والصباح الباكر.

نشاط ملحوظ للرياح على فترات، خاصة على السواحل الشمالية.

تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكر على الطرق الزراعية والسريعة.

مواعيد فصول السنة

فصل الربيع، يبدأ 20 مارس 2025، ويستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

فصل الصيف، يبدأ 21 يونيو 2025، ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

فصل الخريف، يبدأ 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الشتاء، يبدأ 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.