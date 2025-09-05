قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
أخبار البلد

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
عبد الفتاح تركي

موعد بداية فصل الخريف رسميا .. مع دخول شهر سبتمبر من كل عام، يبدأ الشعور بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، إيذانًا بدخول فصل جديد من فصول السنة، وهو فصل الخريف، لذلك يرغب كثير من الناس في معرفة موعد فصل الخريف 2025.

موعد بداية فصل الخريف 

وفق الحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف سيبدأ الاثنين 22 سبتمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ليبدأ بعده فصل الشتاء يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

فصل الخريف هذا العام

توقعات حالة الطقس في فصل الخريف 2025

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس فصل الخريف 2025 في مصر سيكون معتدلًا مقارنة بالأعوام السابقة، مع احتمالية ظهور بعض التقلبات الجوية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

ملامح فصل الخريف 2025

  • زيادة فرص سقوط الأمطار في الوجه البحري، سيناء والسواحل الشمالية مع بداية نوفمبر.
  • انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة ليلًا والصباح الباكر.
  • نشاط ملحوظ للرياح على فترات، خاصة على السواحل الشمالية.
  • تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكر على الطرق الزراعية والسريعة.
فصل الخريف

مواعيد فصول السنة

فصل الربيع، يبدأ 20 مارس 2025، ويستمر 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة.

فصل الصيف، يبدأ 21 يونيو 2025، ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

فصل الخريف، يبدأ 22 سبتمبر 2025، ويستمر 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة.

فصل الشتاء، يبدأ 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

