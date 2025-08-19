كيفية حماية التكييف من الانفجار في فصل الصيف.. اعرف الطريقة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الاعتماد على أجهزة التكييف بشكل كبير كوسيلة أساسية لتوفير الراحة داخل المنازل وأماكن العمل.

إلا أن الاستخدام الخاطئ لتلك الأجهزة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تصل في بعض الحالات إلى احتراق المكيف نفسه، ما يعرض حياة الأسرة للخطر.

تحذير من أخطاء شائعة تعطل التكييف

ولهذا يحذر خبراء التبريد والتكييف من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون، ويوصون باتباع تعليمات محددة للحفاظ على كفاءة الجهاز وسلامة المنزل.

أخطاء شائعة تؤدي إلى احتراق المكيف

أول هذه الأخطاء هو تشغيل المكيف لساعات طويلة دون توقف، حيث يؤدي ذلك إلى إجهاد الضاغط (الكمبروسر) وارتفاع حرارته بشكل قد يسبب تلفه أو احتراقه.

نصائح لحماية التكييف في الصيف

ويوصي الخبراء بضرورة إعطاء فترات راحة للجهاز بين الحين والآخر لضمان عمله بكفاءة.

كما أن إهمال تنظيف الفلاتر والملفات الداخلية يعد من أبرز الممارسات الخاطئة، إذ يؤدي تراكم الأتربة إلى ضعف تدفق الهواء وزيادة الضغط على المكونات الداخلية، وهو ما يرفع استهلاك الكهرباء ويزيد احتمالية الأعطال.

أيضا، تركيب الوحدة الخارجية في أماكن مغلقة أو محاطة بجدران تعوق حركة الهواء يعرقل عملية تبديد الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفرط، وهو خطأ شائع في كثير من المنازل.

احم تكييفك بهذه الخطوات

أما التوصيلات الكهربائية غير الجيدة أو غير المطابقة للمواصفات فهي من أخطر مسببات الحرائق، حيث لا تتحمل الأسلاك الضعيفة الأحمال الكهربائية العالية، ما قد يؤدي إلى اشتعالها.

وفي هذا السياق تؤكد تقارير السلامة أن استخدام قاطع كهربائي مخصص للمكيف أمر ضروري لتجنب الكوارث.

إضافة إلى ذلك، فإن تشغيل المكيف أثناء تقلبات الكهرباء أو تكرار الانقطاع المفاجئ للتيار يمثل خطورة بالغة على الدوائر الإلكترونية للجهاز.

لذلك ينصح باستخدام منظم جهد كهربائي (Stabilizer) لحماية المكيف من تغيرات الفولت غير المتوقعة.

كما أن ضبط المكيف على درجات حرارة منخفضة جدا بصورة دائمة، مثل أقل من 20 درجة مئوية، يضغط بشدة على الضاغط، مما قد يسبب تجمد الملفات أو توقف الجهاز عن العمل. ويوصى بضبط الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية كأفضل نطاق تشغيل اقتصادي وآمن.

نصائح للحفاظ على سلامة العائلة وكفاءة التكييف

ينصح الخبراء بضرورة إجراء فحص شامل للمكيف مرة واحدة سنويا على الأقل من خلال فني متخصص، مع التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم تجاهل أي أصوات أو روائح غير مألوفة تصدر من الجهاز.

كما أن تنظيف الفلاتر بشكل دوري يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل استهلاك الطاقة.

في النهاية، يتضح أن الحفاظ على المكيف ليس مجرد مسألة تتعلق بالراحة أو التبريد، بل هو أمر حيوي يتعلق بسلامة أفراد الأسرة وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

فاتباع الاستخدام الصحيح وتجنب الأخطاء الشائعة يضمنان عمرا أطول للجهاز، ويوفران استهلاك الطاقة، ويعززان من مستوى الأمان داخل المنزل.