قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم
راغب علامة يقبل مراسلة قناة ويمازحها: "إذا بستِك بيبطلوا يطلعوني عندكوا؟
الرعاية الصحية: حصلنا على سبع اعتمادات دولية لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي
موجها نصيحة للشباب.. ماذا قال محمد صلاح عن أدائه مع ليفربول؟
الإعادة بانتخابات الشيوخ.. غرامة كبرى لنشر أخبار كاذبة عن المرشحين
قريطم: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب التطبيق الفعلي
البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا
لا جدية في التنفيذ .. رد ناري من وزارة الإسكان على أزمة أرض الزمالك
موعد ظهور نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025.. عبر هذا الرابط
رأي في غير محله.. ماذا قالت الإسكان عن المهلة الممنوحة لنادي الزمالك؟
كلمات مبكية .. هذا ما قاله الراحل والد محمد الشناوي عن نجله قبل وفاته
مصادر: المقترح المصري القطري يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع المحتجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية حماية التكييف من الانفجار في فصل الصيف.. اعرف الطريقة

تكيف
تكيف
محمد غالي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الاعتماد على أجهزة التكييف بشكل كبير كوسيلة أساسية لتوفير الراحة داخل المنازل وأماكن العمل.

تكيف

إلا أن الاستخدام الخاطئ لتلك الأجهزة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تصل في بعض الحالات إلى احتراق المكيف نفسه، ما يعرض حياة الأسرة للخطر.

تحذير من أخطاء شائعة تعطل التكييف

ولهذا يحذر خبراء التبريد والتكييف من مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون، ويوصون باتباع تعليمات محددة للحفاظ على كفاءة الجهاز وسلامة المنزل.

أخطاء شائعة تؤدي إلى احتراق المكيف

أول هذه الأخطاء هو تشغيل المكيف لساعات طويلة دون توقف، حيث يؤدي ذلك إلى إجهاد الضاغط (الكمبروسر) وارتفاع حرارته بشكل قد يسبب تلفه أو احتراقه.

نصائح لحماية التكييف في الصيف

ويوصي الخبراء بضرورة إعطاء فترات راحة للجهاز بين الحين والآخر لضمان عمله بكفاءة.

كما أن إهمال تنظيف الفلاتر والملفات الداخلية يعد من أبرز الممارسات الخاطئة، إذ يؤدي تراكم الأتربة إلى ضعف تدفق الهواء وزيادة الضغط على المكونات الداخلية، وهو ما يرفع استهلاك الكهرباء ويزيد احتمالية الأعطال.

أيضا، تركيب الوحدة الخارجية في أماكن مغلقة أو محاطة بجدران تعوق حركة الهواء يعرقل عملية تبديد الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفرط، وهو خطأ شائع في كثير من المنازل.

احم تكييفك بهذه الخطوات 

أما التوصيلات الكهربائية غير الجيدة أو غير المطابقة للمواصفات فهي من أخطر مسببات الحرائق، حيث لا تتحمل الأسلاك الضعيفة الأحمال الكهربائية العالية، ما قد يؤدي إلى اشتعالها.

وفي هذا السياق تؤكد تقارير السلامة أن استخدام قاطع كهربائي مخصص للمكيف أمر ضروري لتجنب الكوارث.

إضافة إلى ذلك، فإن تشغيل المكيف أثناء تقلبات الكهرباء أو تكرار الانقطاع المفاجئ للتيار يمثل خطورة بالغة على الدوائر الإلكترونية للجهاز.

لذلك ينصح باستخدام منظم جهد كهربائي (Stabilizer) لحماية المكيف من تغيرات الفولت غير المتوقعة.

كما أن ضبط المكيف على درجات حرارة منخفضة جدا بصورة دائمة، مثل أقل من 20 درجة مئوية، يضغط بشدة على الضاغط، مما قد يسبب تجمد الملفات أو توقف الجهاز عن العمل. ويوصى بضبط الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية كأفضل نطاق تشغيل اقتصادي وآمن.

تكيف

نصائح للحفاظ على سلامة العائلة وكفاءة التكييف 

ينصح الخبراء بضرورة إجراء فحص شامل للمكيف مرة واحدة سنويا على الأقل من خلال فني متخصص، مع التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم تجاهل أي أصوات أو روائح غير مألوفة تصدر من الجهاز.

كما أن تنظيف الفلاتر بشكل دوري يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل استهلاك الطاقة.

في النهاية، يتضح أن الحفاظ على المكيف ليس مجرد مسألة تتعلق بالراحة أو التبريد، بل هو أمر حيوي يتعلق بسلامة أفراد الأسرة وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

فاتباع الاستخدام الصحيح وتجنب الأخطاء الشائعة يضمنان عمرا أطول للجهاز، ويوفران استهلاك الطاقة، ويعززان من مستوى الأمان داخل المنزل.

تكيف التكيف حماية التكيف حماية التكيف في الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

وفد طلابى

جامعة المنصورة .. تدريب طلاب من العراق بكليتي الطب والهندسة

ارشيفية

وكيل صحة الدقهلية: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت خطأ طبي في وفاة الطـ فل مالك

ندوة لاوقاف الدقهلية

أوقاف الدقهلية: افتتاح فعاليات الدورة العلمية الكبرى على مدار عدة أشهر

بالصور

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

بتموت والناس مش بتبطلها.. اعرف إزاى تاكل الشعرية سريعة التحضير بدون أضرار

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

الصين تكشف عن أول روبوت برحم صناعي قادر على الحمل والولادة

روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة
روبوت يحاكي الحمل والولادة

داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك
إصابة مؤكدة بداء الفيالقة بسبب التكيف في نيويورك

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد