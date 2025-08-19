الغابات لن تستطيع التكيف مع تغير المناخ

يشعر علماء البيئة بالقلق من أن النظم البيئية للغابات لن تستطيع التكيف مع التغير المناخي السريع، مما قد يؤدي إلى فشلها في الحفاظ على صحتها وإنتاجيتها.

وقبل التغير المناخى السريع في القرن الماضي، تكيفت مجموعات الأشجار في نصف الكرة الشمالي مع فترات أكثر برودة ودفئاً على مدى آلاف السنين.

وخلال بدايات العصور الجليدية، هاجرت مجموعات الأشجار جنوباً، بحثاً عن ظروف أكثر دفئاً مع انخفاض درجات الحرارة العالمية، حيث انتشرت بذورها بفعل الرياح وحملتها الحيوانات، ومع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، تكيفت أنواع الأشجار بالهجرة شمالاً إلى ظروف أكثر ملاءمة.

ويحدث تغير المناخ الحالي بسرعة تفوق قدرة العديد من الغابات على التكيف والازدهار، مما يخلق عدم توافق بين وتيرة الاحترار والتكيف الطبيعي للغابات.

وتظهر الدراسات الجديدةأن الغابات تستغرق ما بين قرن إلى قرنين قبل أن تتغير أعداد الأشجار استجابةً لتغيرات المناخ.

و شرع فريق البحث في رسم خريطة للإطارات الزمنية التي تستجيب بها أعداد الأشجار لتغير المناخ، من خلال دراسة بيانات حبوب اللقاح المأخوذة من رواسب البحيرات التي تمتد على مدى 600 ألف عام من تاريخ الأرض.

ووجد الباحثون أن الغابات تتغير عادة ببطء على مدى فترات زمنية تمتد لسنوات وعقود، لكن بعد حوالي ثمانية قرون، تميل تغيرات الغابات إلى أن تصبح أكبر، مرتبطةً بتقلبات المناخ الطبيعية.

تشير الدراسة أيضاً إلى أن الغابات ستحتاج إلى مزيد من التدخل البشري للحفاظ على صحتها، وقد تكون الهجرة المدعومة أداةً فعّالة، إنها ممارسة زراعة أشجار المناخات الدافئة في مواقع أكثر برودةً تقليدياً لمساعدة الغابات على التكيف والازدهار على الرغم من ارتفاع درجة حرارة موائلها بسبب تغير المناخ.

