نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 153 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (6 – 11 سبتمبر 2025).

أبرز الأنشطة والفعاليات:

*السبت 6 سبتمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتستهدف زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بشكل مناسب وتحسين جودة الهواء.

رافقت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخية وتضمنت فعاليات الجولة الآتي:-

- متابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة.

- تفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية بعد الانتهاء من الأعمال .

- تفقد سير العمل بمشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية .

*الأحد 7 سبتمبر:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بجولة تفقدية داخل محمية وادي الريان بالفيوم.

*الأثنين 8 سبتمبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، هو مينغلانغ نائب وزير وزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد صيني رفيع المستوي من الوزارة والذي يزور القاهرة خلال الفترة من ٧ - ٩ سبتمبر بالتنسيق مع الوزارة لزيادة التعاون بين البلدين فى مجالات إدارة الطوارئ والأزمات، وتفقدان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة للتعرف على نظام عمل المركز ، ودوره في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدداً من موضوعات العمل المشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المجموعة، لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حضرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سُبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب زيادة أعداد السائحين الوافدين .

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المُختلفة، حيث استعرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الوزارة في تبسيط إجراءات التراخيص للمحال التجارية، بما يشمل استيفاء موافقات الحماية المدنية والمرور، وإنشاء منصة رقمية لحوكمة التراخيص بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية.

*الثلاثاء 9 سبتمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث الاستفادة من الخدمات التمويلية والمنتجات التأمينية بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتى العدل والداخلية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ناقش الاجتماع سبل توفير الطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة، وذلك بما يحقق المزيد من أهداف الدولة في العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية، ووفق رؤيتها للتنمية المستدامة وجذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

*الأربعاء 10 سبتمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مدينة دهب، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسيد أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من شركة Edge Conn المتخصصة في تقديم الخدمات التكنولوجية والتقنية وخدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية المؤمنة والحلول المبتكرة والرقمية ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع السابع والخمسين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وافق خلاله على عدة قرارات حيث تمت الموافقة على إقامة 31 مشروع نفع عام بعدد من المحافظات على مساحة إجمالية 7 أفدنة و17 سهمًا تتضمن مشروعات تعليمية وخدمية.

وافتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسي “أهلاً مدارس” بمحافظة الجيزة بمنطقة العمرانية، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، كما شهد افتتاح ٢٥ معرضًا آخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مراكز ومدن محافظة الجيزة، لتغطية أكبر نطاق جغرافي وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

*الخميس 11 سبتمبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، السيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر ، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين ، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مراسم توقيع عقد تقديم وتوفير خدمات الجمع والكنس والغسيل والنظافة للشوارع لأحياء شبرا الخيمة ( شرق وغرب ) ومدينة الخصوص ، وتوفير خدمات نقل المخلفات البلدية الصلبة من المحطات الوسيطة إلى موقع التخلص النهائي ولمدة عشر سنوات وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.