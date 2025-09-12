ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 - 23

العاصمة الإدارية 36- 22

6 أكتوبر35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 22

وادي النطرون 36 - 22

كفر الشيخ 33 - 22

المنصورة 34 - 23

الزقازيق 34 - 23

شبين الكوم 35 -22

طنطا 34 - 22

دمياط 30 - 24

بورسعيد 30 - 24

الإسماعيلية 35 - 22

السويس 34 - 23

العريش 31 - 21

رفح 31 - 20