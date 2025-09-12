قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 - 23
العاصمة الإدارية 36- 22
6 أكتوبر35 - 23
بنها 35 - 23
دمنهور 34 - 22
وادي النطرون 36 - 22
كفر الشيخ 33 - 22
المنصورة 34 - 23
الزقازيق 34 - 23
شبين الكوم 35 -22
طنطا 34 - 22
دمياط 30 - 24
بورسعيد 30 - 24
الإسماعيلية 35 - 22
السويس 34 - 23
العريش 31 - 21
رفح 31 - 20

