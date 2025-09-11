قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه
باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 22

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الطقس ودرجات الحرارة

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 21

رفح 31 20

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 27 14

الطور 31 24

طابا 30 20

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 29 24

السلوم 32 22

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 36 25

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 24

أبو سمبل 38 23

الطقس في مصر

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 44 32

الرياض 42 28

المنامة 39 33

أبوظبى 41 31

الدوحة 38 32

الكويت 45 30

دمشق 35 19

بيروت 30 25

عمان 33 19

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 39 25

مسقط 31 27

صنعاء 28 13

الخرطوم 37 24

طرابلس 30 25

تونس 31 20

الجزائر 27 18

الرباط 27 17

نواكشوط 36 26

حالة الطقس

درجة الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 34 26

جاكرتا 31 23

بكين 29 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 26 22

أثينا 32 24

روما 29 17

باريس 21 13

مدريد 31 17

برلين 20 10

لندن 19 11

مونتريال 20 12

موسكو 19 07

نيويورك 24 17

واشنطن 29 14

أديس أبابا 20 13

