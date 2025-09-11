حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 22

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 21

رفح 31 20

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 27 14

الطور 31 24

طابا 30 20

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 29 24

السلوم 32 22

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 36 25

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 24

أبو سمبل 38 23

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 44 32

الرياض 42 28

المنامة 39 33

أبوظبى 41 31

الدوحة 38 32

الكويت 45 30

دمشق 35 19

بيروت 30 25

عمان 33 19

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 39 25

مسقط 31 27

صنعاء 28 13

الخرطوم 37 24

طرابلس 30 25

تونس 31 20

الجزائر 27 18

الرباط 27 17

نواكشوط 36 26

درجة الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 28 14

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 34 25

نيودلهى 34 26

جاكرتا 31 23

بكين 29 17

كوالالمبور 31 24

طوكيو 26 22

أثينا 32 24

روما 29 17

باريس 21 13

مدريد 31 17

برلين 20 10

لندن 19 11

مونتريال 20 12

موسكو 19 07

نيويورك 24 17

واشنطن 29 14

أديس أبابا 20 13