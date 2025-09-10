حالة الطقس حتى الإثنين.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتحذر من هذه الظاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الفترة من الخميس 11 سبتمبر 2025 حتى الإثنين 15 سبتمبر 2025، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد مزيجًا من الأجواء الحارة والرطبة نهارًا مع اعتدال ملحوظ في فترات الليل، إلى جانب ظهور السحب والشبورة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس من الخميس حتى الإثنين

بحسب تقرير الأرصاد، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع حلول الليل، يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أول الليل، ثم يميل للاعتدال في آخره.

شبورة مائية على الطرق

توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستوجب الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث المرورية.

سحب منخفضة ورطوبة مرتفعة

من المنتظر ظهور بعض السحب المنخفضة في فترات الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بينما تزداد نسب الرطوبة بشكل لافت، ما يعزز الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المعلنة بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات، الأمر الذي يجعل الطقس يبدو أكثر سخونة.

نشاط رياح يلطّف الأجواء

رغم الارتفاع الملحوظ في الرطوبة، فإن نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساهم في تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وفترات الليل، مما يخفف من وطأة الطقس الحار ويجعل الأجواء أكثر احتمالًا للمواطنين.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الهيئة تفاصيل الدرجات العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 32 – الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 23

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 23

قنا: العظمى 36 – الصغرى 24

أسوان: العظمى 38 – الصغرى 25

تحذيرات وتوصيات

أكدت هيئة الأرصاد أن استمرار حالة الطقس بهذه الوتيرة يتطلب اتخاذ بعض التدابير الوقائية، أبرزها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة لتقليل الشعور بحرارة الجو، مع الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة الكثيفة.

