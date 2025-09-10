الطقس اليوم.. أجواء مستقرة واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة

يشهد حالة الطقس اليوم، الأربعاء، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

يشهد الطقس اليوم، أجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد.

بينما يشهد الطقس خلال ساعات الليل مائل للحرارة رطب رطب في أول الليل معتدل الحرارة في أخره.

تظهر خلال الطقس اليوم، السحب المنخفضة على مناطق الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم وحالة الأمواج

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران، أما البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

حول درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة