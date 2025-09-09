الأرصاد: تحسن ملحوظ في الطقس ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى وجود تحسن واضح في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع الحالي.

وأوضح القياتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد فترة من الارتفاع الملحوظ، لافتًا إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية.

وقال إن كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة تغطي مساحات كبيرة من محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم في حجب جزء من أشعة الشمس، ويزيد من الإحساس بالاعتدال في الطقس.