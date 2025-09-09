استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريع والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 22

بنها 32 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 31 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 22

دمياط 30 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 33 24

نخل 31 18

كاترين 28 16

الطور 32 27

طابا 32 23

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 22

مطروح 30 23

السلوم 31 20

سيوة 33 20

رأس غارب 35 27

الغردقة 34 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 35 27

شلاتين 35 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 23

بني سويف 34 22

المنيا 35 21

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 37 24

الأقصر 37 24

أسوان 38 25

الوادي الجديد 36 21

أبوسمبل 38 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 43 32

الرياض 44 28

المنامة 41 32

أبوظبي 40 31

الدوحة 44 32

الكويت 47 31

دمشق 32 18

بيروت 30 26

عمان 29 17

القدس 28 17

غزة 29 21

بغداد 45 27

مسقط 33 28

صنعاء 26 14

الخرطوم 40 27

طرابلس 34 26

تونس 37 25

الجزائر 27 21

الرباط 24 15

نواكشوط 32 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 11

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 33 24

نيودلهي 34 26

جاكرتا 33 24

بكين 30 19

كوالالمبور 32 24

طوكيو 34 25

أثينا 31 20

روما 30 19

باريس 23 13

مدريد 27 15

برلين 25 15

لندن 21 13

مونتريال 21 12

موسكو 22 10

نيويورك 23 12

واشنطن 24 13

أديس أبابا 21 13