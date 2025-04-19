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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تصل لـ38 اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل 2025 والتي تشهد أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا وفي الصباح الباكر معتدلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت 19 أبريل

أوضحت الأرصاد، في بيان، أن حالة الطقس اليوم تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

توقعات درجات الحرارة اليوم 
 درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18
العاصمة الادارية 32 18
6 اكتوبر 32 17
بنها 31 18
دمنهور 29 17
وادى النطرون 31 18
كفر الشيخ 29 17
المنصورة 30 18
الزقازيق 30 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 29 16
دمياط 25 17
بورسعيد 25 18
الاسماعيلية 32 16
السويس 31 17
العريش 26 14
رفح 26 14
رأس سدر 32 17
نخل 31 11
كاترين 29 09
الطور 30 18
طابا 31 16
شرم الشيخ 33 22
الاسكندرية 24 16
العلمين 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 13
سيوة 31 14
رأس غارب 32 19
الغردقة 33 19
سفاجا 32 19
مرسى علم 31 20
شلاتين 31 20
حلايب 29 21
أبورماد 30 20
رأس حدربة 28 19
الفيوم 32 15
بني سويف 32 16
المنيا 33 15
أسيوط 34 16
سوهاج 35 16
قنا 38 19
الأقصر 38 20
أسوان 38 21
الوادى الجديد 36 19
أبوسمبل 37 20

حالة الطقس اليوم حالة الطقس توقعات حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم محافظات ومدن مصر

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