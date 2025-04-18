متواضعة وخدومة.. من هي الدكتورة ليلى البرادعي؟

كشفت أسرة الدكتورة ليلي البرادعي أستاذ الإدارة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن موعد جنازتها وزوجها بعد مصرعهما في حادث سير منذ قليل، حيث أكدت أسرة الراحلين أن مكان الجنازة سيكون من مسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد وستقام مراسم دفن ليلى البرادعي بمقابر الاسرة.

الدكتورة ليلي البرادعي

معلومات عن الدكتورة ليلى البرادعي

الدكتورة ليلى البرادعي هي أستاذ الادارة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حصلت ليلى البرادعي على دكتوراه الإدارة العامة من جامعة القاهرة

حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

شغلت منصب أستاذة زائرة ورئيسة قسم مساعدة كلية الأحوال العالمية والإدارة العامة الجامعة الأمريكية بالقاهرة

كما شغلت الدكتورة ليلي البرادعي أستاذة زائرة قسم الإدارة، كلية التجارة والاقتصاد والاتصال الدولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتورة ليلي البرادعي

تفاصيل وفاة ليلى البرادعي

وبعد وفاة الدكتورة ليلي البرادعي تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لساحة عزاء حيث نعى عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي الدكتورة ليلى البرادعي.

كتب بعض النشطاء على صفحاتهم الشخصية: الدكتورة ليلي البرادعي من ألطف وأجمل وأكثر الشخصيات علماً وتواضعاً ودعماً وأوسعهم تأثيراً في كل مرة اتكلمنا او تقاطعنا او اشتغلت معاها في اي حاجة كنت بتعلم و بتعلم كتير قوي كان بينا ميعاد خسارة كبيرة قوي يا دكتورة ليلي ومرارة كبيرة في القلب ربنا يصبر أهلها وطلابها وكل محبيها .

وكتب اخر: ربنا يرحمك يا دكتورة ليلى ويجعل مساعدتها لكل الطلبة في ميزان حسناتها. دكتورة ليلي كانت بتدي فرص لينا كلنا كانت فعلا بتعلمنا من قلبها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة لا حول ولا قوة إلا بالله وانا لله وانا اليه راجعون.. أستاذتنا ومعلمتنا الدكتورة ليلي البرادعي في ذمة الله بعد أن توفاها الله في حادث أليم لترتقي هي وزوجها المهندس الفاضل إبراهيم شكري.

وكتب ثالث عبر صفحته : أشهد الله أنها ما بخلت علينا بمعارفها ولا بخبراتها، أخلصت في الإشراف علينا و أدت واجبها فينا خير الأداء. اللهم إنها كانت محفزة لنا وداعمة ومشجعة، علمتنا حب الوطن وغرست فينا الإخلاص وكانت بشوشة الوجه، صادقة القول، محبة للخير، اللهم فبحق هذا كله نسألك أن تشفع ذلك فيها وأن تجازيها عنا خير الجزاء. اللهم أمد في أثرها وتقبلها عندك في الصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم وغسلها بالثلج والماء والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وتقبل حسناتها وتجاوز عن زلاتها وأحسن مدخلها وثبتها عند السؤال وأجعلها من الفرحين المستبشرين. اللهم آمين آمين آمين.