معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025

أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، من وجود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، كما أوضح البيان وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، وسنتعرف خلال السطور التالية أهم ما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس حار رطب نهارًا

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الانحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

الشبورة المائية

وقد جاء في البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبوره مائية صباحًا من (4 : 8) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشكال الصعيد ومدن القناة و سط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

نسبة الرطوبة

أوضح البيان عن وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يعمل على زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل وذلك بقيت تتراوح من 2 درجة وحتى 4 درجة.

نشاط الرياح

سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الانحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 متر الي 2 متر، بينما ستكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

اما حالة البحر الأحمر وخليج السويس فستكون معتدلة إلى مضطربة، وسيصل ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الثلاث أيام القادمة فقد جاءت على النحو التالي: