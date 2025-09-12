تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامةلـ الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

وعن الظواهر الجوية، توقعت الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر ومدنها:

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 35 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 22

كفر الشيخ 33 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الطقس ودرجات الحرارة

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 21

رفح 31 20

رأس سدر 34 22

نخل 33 16

كاترين 27 14

الطور 31 24

طابا 30 20

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 23

مطروح 29 24

السلوم 32 22

سيوة 34 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 36 25

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 23



أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 37 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 38 24

أبو سمبل 38 23