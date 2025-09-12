أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الأهلي بعد اعتذار الخطيب.. فيديو

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح يفتح الباب أمام عدد من الأسماء البارزة لخوض انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وعلى رأسهم رجل الأعمال ياسين منصور.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطيب يرى أنه منح الأهلي كل ما لديه على مدار السنوات الماضية، وأن الوقت قد حان لإفساح المجال أمام قيادات أخرى لقيادة النادي، رغم أن حضوره يظل مصدر طمأنينة ودعم للاعبين والجماهير على حد سواء.

وأكد أن جماهير وأعضاء الأهلي ما زالوا متمسكين بالخطيب، مشيرًا إلى أن قراره النهائي قد يشهد تطورات خلال الجمعية العمومية المقبلة.