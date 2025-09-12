هل قرر الخطيب عدم الترشح لرئاسة الأهلي لمنح الفرصة لقيادات جديدة؟

كشف الناقد الرياضي إسلام محمد، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتخذ قرارًا بعدم الترشح في انتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو رفع الحرج عن الجمعية العمومية وإفساح المجال أمام أسماء جديدة للتواجد في المشهد الانتخابي.

وأوضح إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الخطيب قدم الكثير للأهلي رغم معاناته الصحية في فترات سابقة، حيث كان حريصا على مرافقة الفريق في المباريات المهمة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 19 سبتمبر الجاري ستكون بمثابة يوم تقدير وحب للخطيب، بعد الإنجازات التي حققها سواء على صعيد البطولات المحلية والقارية أو في مجال تطوير المنشآت داخل النادي.