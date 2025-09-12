بتسمعه وأنت مبسوط.. لاعبة يد الأهلي السابقة توجه رسالة لـ الخطيب

وجهت مروة عيد عبدالملك، لاعبة كرة اليد السابقة بالنادي الأهلي رسالة مؤثرة إلى الكابتن محمود الخطيب، عقب إعلانه عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة النادي.



وكتبت مروة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "الناس من حقها تنتقد وتتكلم، وإحنا بشر ومفيش حد فوق النقد، لكن سبحان الله مجرد ما تشوف الكابتن الخطيب أو تسمعه، بتحس إنك نسيت كل حاجة، وبتسمعه وأنت مبسوط.. هو كده ربنا بيحبه والناس بتحبه، ودي نعمة كبيرة من عند ربنا".



وأضافت: "أنا عمري ما أقدر أنتقده قدام الناس حتى لو حصلت إخفاقات، وناس كتير بتقول إني بجامله وأنا راضية بده، لأني بحبه كأب قبل ما يكون رئيس الأهلي، ومحدش ينفع ينتقد أبوه قدام الناس.. عيب ومايصحش، وأنا بحبه وبحب اللي يحبه".



تعقد لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بقيادة حسن حمدي وحسن مصطفى ومصطفى عبده وبعض أساطير الأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتذاره عن خوض الانتخابات.



وكان محمود الخطيب قد ابلغ مجلس ادارة النادي الاهلي بعد خوض انتخابات النادي المقبلة بسبب حالته الصحية ونصيحة الاطباء له بالحصول علي راحة واستكمال برنامجه العلاجي الخارج .

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء امس، تعيين الكابتن وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس تجديد التعاقد مع الكابتن خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي.