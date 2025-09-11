قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
فن وثقافة

رسالة مبكية من مريم عامر منيب لخطيبها عمرو ستين بعد تشييع جثمانه

مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
يمنى عبد الظاهر

وجهت مريم عامر منيب ، رسالة لخطيبها الراحل عمرو ستين وذلك بعد تشييع جثمانه أمس الأربعاء، في أجواء من الحزن والصدمة، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء، في ظل غياب نجوم الوسط الفني.

ونشرت "مريم صورة لخطيبها الراحل عمرو ستين عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام» وعلقت :«ادعوا لحبيبي بالرحمة، أخدتك تشوف غرفة بابا، ومكونتش أعرف أنني بعرفك عليه، بابا سيعتني بك جيدًا يا حبيبي، لن أتوقف عن حبك أبدًا».

حرص أصدقاء وشقيقات مريم عامر منيب  على مساندتها خلال جنازة الراحل عمرو ستين عقب صلاة الجنازة على خطيبها المطرب الشاب عمرو ستين، والتي كانت في حالة من الحزن والصدمة بسبب فقدان خطيبها.

وأُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، قبل الدفن في مقابر العائلة بمدينة أكتوبر.

موعد ومكان عزاء عمرو ستين

أعلنت المطربة الشابة مريم عامر منيب عن موعد ومكان عزاء خطيبها المطرب الراحل عمرو ستين ، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت مريم عبر «إنستجرام»: «سوف يُقام عزاء المغفور له عمرو ممدوح ستين، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، بدار مناسبات مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة المغرب».

أبرز المعلومات عن المطرب عمرو ستين

- ارتبط اسمه بلقبه العائلي «ستين حيث ظن كثيرون في البداية أنه مجرد اسم فني.

- كان عمرو ستين قد أطلق خلال مشواره الغنائي ألبومًا وحيدًا بعنوان «مسافر» عام 2012.

- تضمن 10 أغنيات تعاون فيها مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في مصر، منهم تامر على، رامي جمال، محمد يحيى، أمير طعيمة، محمد عاطف، جمال الخولي، رمضان محمد، وأحمد حسني.

- وشملت أغنيات الألبوم: «ولا نسيتها»، «متعمليش حسابك»، «كدب إحساسك»، «حد عارف»، «بأي شكل»، «أجمل حاجة»، «بقى في كده يعني»، «مبخافش ليه»، «مسافر»، و«بكرة معاك»، وجميعها وزعها موسيقيًا الموزع تميم، فيما تولى هندسة الصوت محمد صقر.

- وأكد عمرو ستين وقتها أن الفنان محمد حماقي هو من شجعه على أخذ هذه الخطوة، بسبب ثقته في الفنان في اختيار الوقت المناسب لطرح ألبومه الغنائي، حيث تزامن وقتها وقت نزول الألبومين.

- وأبرز أغنية حققت نجاحًا كبيرًا كانت أغنية «حياتي معاك» والتي حققت مشاهدات بلغت 25 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

- خطيب المطربة مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب.



 

مريم عامر منيب عمرو ستين الشيخ زايد مسجد الشرطة لخطيبها الراحل عمرو ستين

