مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
فن وثقافة

كل حاجة فى حياتي .. مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين
مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين
تقى الجيزاوي

نعت مريم عامر منيب خطيبها المطرب الراحل عمرو ممدوح ستين الذى رحل عن عالمنا اليوم.

وكتبت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة اللّٰه حبيبي و كل حاجة في حياتي / خطيبي عمرو ممدوح ستين”.

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد
صلاة الظهرفي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفن في مقابر العائلة بطريق الواحات - السادس من أكتوبر.
اللَّهُمَّ ارحمه رحمةً واسعة، واغفر له،واجعل قيره روضة من رياض الجنة، اللَّهُمَّ نقّه من الذنوب والخطايا كم يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من
أهله، واجعل عمله الصالح شفيعًا له، وارفع درجته في عليين مع الأنبياء
والصديقين والشهداء والصالحين، اللَّهُمّ اجعل قبره نورًا وسكينة، واجمعنا به في جنات النعيم.
نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أعمال عمرو ستين

ورحل عن عالمنا اليوم المطرب عمرو ستين ، وقدم على مدار مشواره الفني ألبوم غنائي عام ٢٠١٢.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.

مريم عامر منيب عامر منيب وفاة المطرب عمرو ستين

