تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عمرو ستين

أعلن أصدقاء الفنان الراحل عمرو ستين عن موعد ومكان جنازته بعد وفاته اليوم إثر وعكة صحية يعاني منها منذ فترة.

وكتب صديق عمرو ستين عبر فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخي و صديقي عمرو ستين.. صلاة الجنازة غدآ الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر و مراسم الدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات بالسادس من أكتوبر".

أعمال عمرو ستين

وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر" وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين، الأغنية تحمل أسم "أجمل حاجة" وتم تصويرها في لبنان علي طريقة الفيديوكليب وتعرض الآن علي قنوات ميلودي.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة علي يوتيوب في أقل من 3 أيام وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.