إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
إسرائيل تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قادة حماس في قطر| تفاصيل
رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
البث الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية استهداف قادة حماس في قطر
بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد
آي صاغة: الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميا… وتراجع الدولار يحد من ارتفاعه محليا
الدفاع الروسية: القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 230 طائرة بدون طيار
شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73
بعد حجب الثقة عن حكومته .. رئيس وزراء فرنسا بقصر الإليزيه لتقديم استقالته
بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق
وزير التعليم: دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل.. وأعمال السنة سترتبط بالانتظام في الدراسة.. وتسليم الكتب من أول يوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عمرو ستين

عمرو ستين
عمرو ستين
أعلن أصدقاء الفنان الراحل عمرو ستين عن موعد ومكان جنازته بعد وفاته اليوم إثر وعكة صحية يعاني منها منذ فترة. 

وكتب صديق عمرو ستين عبر فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخي و صديقي عمرو ستين.. صلاة الجنازة غدآ الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر و مراسم الدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات بالسادس من أكتوبر". 

أعمال عمرو ستين
وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر" وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين، الأغنية تحمل أسم "أجمل حاجة" وتم تصويرها في لبنان علي طريقة الفيديوكليب وتعرض الآن علي قنوات ميلودي.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة علي يوتيوب في أقل من 3 أيام وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.

ومن الشعراء تعاون مع أمير طعيمة، محمد عاطف، محمد رفاعي، رمضان محمد،أحمد حسني، عبير الرزاز، جمال الخولي، محمد حامد، مدحت الفار، اما التوزيع فقد تولي توزيع الألبوم بالكامل الموزع تميم.

عمرو ستين رحيل عمرو ستين محمود العسيلي

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
تسلا
نشرة المرأة والمنوعات
طريقة عمل الناجتس
