احتفالية فنية للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظم مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، احتفالية فنية كبرى للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والمقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «لونها بالفرحة».

تقام الاحتفالية في السادسة مساء الجمعة 12 سبتمبر بمركز الهناجر للفنون.

تشارك في الحفل الفنانة نادية مصطفى بأغنية «أطفالنا مسئوليتنا» من إنتاج المؤسسة، كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع شريف حمدان، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي يقدمها أولادنا بمشاركة بعض الضيوف الأجانب والفرق المشاركة في فعاليات الملتقى. كما يتم خلال الاحتفالية الإعلان عن تفاصيل حملة «أطفالنا مسئوليتنا».

يحضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الإبداع، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

ويأتي الملتقى باعتباره من أبرز الفعاليات الدولية الداعمة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع عبر الفنون، حيث يجمع مواهب شابة من مختلف دول العالم ويعزز ثقافة الإبداع والابتكار.