قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة
إسرائيل تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قادة حماس في قطر| تفاصيل
رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
البث الإسرائيلية: إسرائيل نفذت عملية استهداف قادة حماس في قطر
بعد الإزدحام.. مدبولي يستعرض آليات تسريع إجراءات التصديق على محررات الخارجية بالبريد
آي صاغة: الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميا… وتراجع الدولار يحد من ارتفاعه محليا
الدفاع الروسية: القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 230 طائرة بدون طيار
شاهد.. محافظ أسوان يكرم المزارعين المتميزين بمناسبة عيد الفلاح الـ73
بعد حجب الثقة عن حكومته .. رئيس وزراء فرنسا بقصر الإليزيه لتقديم استقالته
بسبب فلوس الصفقة.. مهيب عبد الهادي: شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق
وزير التعليم: دخول الطلاب العام الدراسي الجديد سيتم على مراحل.. وأعمال السنة سترتبط بالانتظام في الدراسة.. وتسليم الكتب من أول يوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احتفالية فنية للإعلان عن تفاصيل الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظم مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، احتفالية فنية كبرى للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، والمقرر إقامته في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «لونها بالفرحة».

تقام الاحتفالية في السادسة مساء الجمعة 12 سبتمبر بمركز الهناجر للفنون.

تشارك في الحفل الفنانة نادية مصطفى بأغنية «أطفالنا مسئوليتنا» من إنتاج المؤسسة، كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان وتوزيع شريف حمدان، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي يقدمها أولادنا بمشاركة بعض الضيوف الأجانب والفرق المشاركة في فعاليات الملتقى. كما يتم خلال الاحتفالية الإعلان عن تفاصيل حملة «أطفالنا مسئوليتنا».

يحضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الإبداع، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية.

 ويأتي الملتقى باعتباره من أبرز الفعاليات الدولية الداعمة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع عبر الفنون، حيث يجمع مواهب شابة من مختلف دول العالم ويعزز ثقافة الإبداع والابتكار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات سهير عبد القادر ذوي القدرات الخاصة دار الأوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة .. ردد أفضل ما قاله النبي للحفظ والوقاية من كل مكروه

صلة الرحم

هل بنات الأخ ملزمون من عمهم بعد وفاة الأب.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم نشر ومشاركة "البلوجر" للمقاطع غير الأخلاقية

ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات: وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟.. 5 صور لـ هدير عبد الرازق وضعتها فى مأزق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بالهنا والشفا.. طريقة عمل الناجتس للأطفال

طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس
طريقة عمل الناجتس

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد