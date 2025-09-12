اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

تعقد لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بقيادة حسن حمدي وحسن مصطفى ومصطفى عبده وبعض أساطير الأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتذاره عن خوض الانتخابات.



وكان محمود الخطيب قد ابلغ مجلس ادارة النادي الاهلي بعد خوض انتخابات النادي المقبلة بسبب حالته الصحية ونصيحة الاطباء له بالحصول علي راحة واستكمال برنامجه العلاجي الخارج .

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء امس، تعيين الكابتن وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس تجديد التعاقد مع الكابتن خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي.

يستمر العوضي في تولي مسؤولية القطاع حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك في إطار حرص المجلس على استقرار العمل داخل منظومة النشاط الرياضي بالنادي.

واستعرض مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس الميزانية ‏الخاصة بشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.‏

أشاد المجلس بما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بملف المدينة ‏الرياضية، واستاد الأهلي، وجهودها الواضحة في تنفيذ المشروعات التي تلبي طموحات جماهير وأعضاء ‏النادي.‏

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، في اجتماعه الذي عقد مساء امس تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وحققت ميزانية النادي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.