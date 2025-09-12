قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

رباب الهواري

تعقد لجنة الحكماء بالنادي الأهلي بقيادة حسن حمدي وحسن مصطفى ومصطفى عبده وبعض أساطير الأهلي اجتماعا مع محمود الخطيب لمحاولة إقناعه بالتراجع عن قرار اعتذاره عن خوض الانتخابات.


وكان محمود الخطيب قد ابلغ مجلس ادارة النادي الاهلي بعد خوض انتخابات النادي المقبلة بسبب حالته الصحية ونصيحة الاطباء له بالحصول علي راحة واستكمال برنامجه العلاجي الخارج .
وقرر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء امس، تعيين الكابتن وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس تجديد التعاقد مع الكابتن خالد العوضي مديرًا للنشاط الرياضي.

يستمر العوضي في تولي مسؤولية القطاع حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك في إطار حرص المجلس على استقرار العمل داخل منظومة النشاط الرياضي بالنادي.

واستعرض مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس الميزانية ‏الخاصة بشركة الأهلي للمنشآت الرياضية.‏

أشاد المجلس بما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بملف المدينة ‏الرياضية، واستاد الأهلي، وجهودها الواضحة في تنفيذ المشروعات التي تلبي طموحات جماهير وأعضاء ‏النادي.‏

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، في اجتماعه الذي عقد مساء امس تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وحققت ميزانية النادي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

