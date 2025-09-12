قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارة النادي برغبته في عدم خوض انتخابات النادي الاهلي القادمة علي مقعد الرئيس .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي اليوم لمناقشة العديد من الامور الخاصة بالجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الاساسي.

وجاء قرار الخطيب بناء علي توصية من الأطباء بالحصول علي راحة من احلداستكمال برنامجه العلاجي .

كما شهد اجتماع مجلس الادارة حصول الخطيب علي اذن لعدم استكمال الجلسة لشعوره بالتعب والإرهاق .

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وحققت ميزانية النادي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

محمود الخطيب الخطيب النادي الاهلي الاهلي انتخابات النادي الاهلي

