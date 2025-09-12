الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي

أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارة النادي برغبته في عدم خوض انتخابات النادي الاهلي القادمة علي مقعد الرئيس .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة النادي الاهلي اليوم لمناقشة العديد من الامور الخاصة بالجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الاساسي.

وجاء قرار الخطيب بناء علي توصية من الأطباء بالحصول علي راحة من احلداستكمال برنامجه العلاجي .

كما شهد اجتماع مجلس الادارة حصول الخطيب علي اذن لعدم استكمال الجلسة لشعوره بالتعب والإرهاق .

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025.

وحققت ميزانية النادي نجاحات كبيرة، حيث بلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.