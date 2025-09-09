شوبير يكشف كواليس اجتماع الخطيب مع قيادات منظومة الكرة بالنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع مهم عُقد أمس داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بحضور لجنة التخطيط برئاسة الكابتن مختار مختار.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "ان الاجتماع ركز على توضيح دور كل فرد داخل منظومة الفريق الأول لكرة القدم، مع التأكيد من قبل الخطيب على ضرورة التعاون وتطبيق معايير الإدارة الاحترافية، بما يتماشى مع لوائح الاتحادين المصري والدولي.

كما أشار إلى أن الاجتماع تناول الرد على كافة استفسارات الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد، وتوفير الدعم الكامل له وللجهاز الفني واللاعبين، بهدف تهيئة مناخ مناسب للتركيز وتحقيق نتائج إيجابية محليًا وقاريًا.

وأضاف شوبير: "ما يحدث الآن داخل الأهلي مختلف عن السابق، هناك حماية حقيقية للجهاز الفني والإداري، وهذه المساندة مطلوبة وضرورية، ليس فقط في الأهلي، بل في جميع الأندية، لكن للأسف، هناك بعض المسؤولين في أندية أخرى يُسرّبون معلومات داخلية للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر مؤسف ويحدث فعليًا".

وعن تعيين وليد صلاح مديرًا للكرة، قال شوبير إن القرار أثار الكثير من الجدل داخل النادي وخارجه، نظرًا لكونه مفاجئًا حتى بالنسبة لوليد نفسه، حيث كان متواجدًا في الإمارات برفقة أسرته، وقطع رحلته للعودة وتولي المهمة.