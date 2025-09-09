شوبير: عمارة كان يرسل 3 مدربين سنويًا لألمانيا.. ونتمنى إعادة الفكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن فترة تولي الدكتور عبد المنعم عمارة وزارة الشباب والرياضة شهدت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المدرب المصري، من خلال إرسال 3 مدربين سنويًا إلى ألمانيا للحصول على دورات تدريبية متقدمة لمدة 6 أشهر.

وقال شوبير خلال تصريحاته الاذاعيه: " أتمنى من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن يعيد الفكرة دي بأي شكل، ومش شرط تكون في ألمانيا بس، فيه فرص في إنجلترا، البرازيل، وحتى البرتغال وإسبانيا".

وأضاف شوبير إلى أن المدرب المصري كان له حضور قوي في الدول العربية، خاصة في قطاع الناشئين، مضيفًا: "كنت كل ما أسافر دولة عربية ألاقي مدربين مصريين شغالين هناك، الإمارات مثلًا كان فيها قطاع الناشئين بالكامل تقريبًا تحت قيادة مصرية، والكويت نفس الوضع".



وتابع:"دلوقتي وجود المدرب المصري قل جدًا، رغم إن فيه نماذج مشرفة زي مؤمن سليمان اللي عامل طفرة كبيرة في العراق، وحسام البدري اللي بيقود مشروع محترم في ليبيا، وناس هناك زعلت لما اتقال إنه راجع الأهلي ومجاش".

واتم شوبير:"المدرب مرآة الكرة في بلده، زمان كانت البرازيل مسيطرة فطلع المدرب البرازيلي، بعدين إنجلترا، ودلوقتي البرتغال وإسبانيا، ولو عايزين المدرب المصري يرجع، لازم نبدأ من الأساس ونؤهله كويس وندعمه زي زمان".