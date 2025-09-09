مبحبش الهبد.. شوبير يحسم الجدل بشأن ملف مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، على آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للنادي الأهلي ، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير ، خلال تصريحات برنامجه الإذاعي: " حد هيسألني عن المدرب الجديد، هقول والله ماعرفش أي تطورات جديدة".

وتابع شوبير : " آخر الإشاعات كان ميجيل كاردوسو، اللي كان بيدرب الترجي وصن داونز ووصل للنهائي مرتين، ولو فعلاً حصل هيتقال عليه نفس الكلام اللي كان بيتقال على ريبيرو برضه".



وختم شوبير : " أنا مش بحب"الهبد"، وأطلع أقول كلمين زي اللي بيتقال حالياً، أنا لو مش عندي معلومه هطلع أقول معرفش".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.