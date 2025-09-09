شوبير يكشف موعد عودة المصابين بالنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد عودة المصابين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل عودة منافسات الدوري مرة أخرى، بمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



وقال شوبير في تصريحات برنامجه الإذاعى:" ما زال لاعبي الفريق ياسر إبراهيم ومحمد شكري وياسين مرعي وإمام عاشور، يؤدون تدريبات تأهيلية داخل الفريق، وفق برنامج تأهيلي وضعه الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء، ومتوقع عودتهم بعد نهاية فترة التوقف الدولي".



وقد عاد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق والفتح الحالي، إلى صدارة المدربين المرشحين لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة خلفا للأسباني خوسيه ريبيرو.

جدير بالذكر أن الأهلي قد سبق وأقال ريبيرو بعد سوء نتائج الفريق خلال المباريات السابقة سواء في كأس العالم للأندية أو الدوري المصري وآخرها الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد.