أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف

وجه الإعلامي أحمد شوبير، عدة نصائح لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل الصدام المرتقب أمام بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "قد تكون هناك مشكلة وحيدة في مباراة اليوم وهي تحديد من سيلعب مكان حمدي فتحي".



وتابع: "مثلاً، يمكن تعويض أي مركز آخر مثل جناح أو رأس حربة، لكن مكان حمدي فتحي بالتحديد في هذا التوقيت صعب، لأن مروان عطية ليس جاهزًا بنسبة 100%، رغم أن المعلومات والأخبار الواردة من هناك تفيد بأن مروان عطيه أدى مرانًا كاملًا".

وأضاف شوبير: "الملعب يتسع لحوالي 35 ألف متفرج، والساعة الرسمية تبلغ 28 ألف متفرج، لكن العدد قد يزيد إلى 35 ألف متفرج. وقد نفدت التذاكر بالفعل. وكان رئيس الجمهورية هو من افتتح الملعب بنفسه وسط مظاهر حب واحتفال وفخر في بوركينا فاسو".



وختم شوبير: "حسام يفكر بطريقة واضحة، إذا لم يحقق الفوز فلن يخسر، هو يسافر إلى بوركينا على أمل الفوز، لكن الهجمات المرتدة ستكون سلاحه الرئيسي، ولا أعتقد أنه سيبدأ بالضغط منذ البداية".