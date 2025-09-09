قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت
ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله
الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة
وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي
تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير، عدة نصائح لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل الصدام المرتقب أمام بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "قد تكون هناك مشكلة وحيدة في مباراة اليوم وهي تحديد من سيلعب مكان حمدي فتحي".


وتابع: "مثلاً، يمكن تعويض أي مركز آخر مثل جناح أو رأس حربة، لكن مكان حمدي فتحي بالتحديد في هذا التوقيت صعب، لأن مروان عطية ليس جاهزًا بنسبة 100%، رغم أن المعلومات والأخبار الواردة من هناك تفيد بأن مروان عطيه أدى مرانًا كاملًا".

وأضاف شوبير: "الملعب يتسع لحوالي 35 ألف متفرج، والساعة الرسمية تبلغ 28 ألف متفرج، لكن العدد قد يزيد إلى 35 ألف متفرج. وقد نفدت التذاكر بالفعل. وكان رئيس الجمهورية هو من افتتح الملعب بنفسه وسط مظاهر حب واحتفال وفخر في بوركينا فاسو".


وختم شوبير: "حسام يفكر بطريقة واضحة، إذا لم يحقق الفوز فلن يخسر، هو يسافر إلى بوركينا على أمل الفوز، لكن الهجمات المرتدة ستكون سلاحه الرئيسي، ولا أعتقد أنه سيبدأ بالضغط منذ البداية".

الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر الأول لكرة القدم لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو مروان عطيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور: استعدوا عشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

نور إيهاب ويوسف عمر

مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو».. نور إيهاب ويوسف عمر بطلا الحكاية الأخيرة

محمد رمضان

محمد رمضان يشوق جمهوره لعمل جديد.. تفاصيل

بالصور

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟
وجع النساء الصامت… ماذا علمتنا تجربة رنا رئيس مع الإجهاض؟

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد