تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

يدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

وفي حال اعتماد حسام حسن على طريقة 3-5-2 قد يضطر للتخلي عن مهاجم صريح والدفع بلاعب إضافي في الوسط، من أجل فرض سيطرة أكبر على منطقة المناورات وتقليل خطورة هجمات أصحاب الأرض.

أجواء اللقاء وتحديات خارج الملعب

المباراة ستُقام في الرابعة عصرًا بتوقيت واجادوجو (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة)، وسط حضور جماهيري مكثف وحماس منقطع النظير من أنصار «الخيول» البوركينية الذين يطمحون في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع منتخب مصر إلى نقطتين فقط، وهو ما يعيد المنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال حتى الجولات الأخيرة.

موقف مصر في جدول التصفيات

يتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه بوركينا فاسو بـ14 نقطة، ثم سيراليون بـ9 نقاط، فغينيا بيساو بـ7 نقاط، بينما تحتل إثيوبيا المركز الخامس بـ6 نقاط، وجيبوتي في المؤخرة بنقطة وحيدة.

سيناريو التأهل الرسمي

الفوز في مباراة الليلة سيُعتبر بمثابة بطاقة العبور المبكرة إلى كأس العالم 2026، إذ سيرفع رصيد الفراعنة إلى 22 نقطة قبل جولتين فقط من نهاية التصفيات، وهو رصيد لن يتمكن منتخب بوركينا فاسو من اللحاق به حتى في حال الفوز بمبارياته المتبقية، ليُعلن رسميًا عن تأهل مصر إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخها.

بذلك، لا تمثل مواجهة الليلة مجرد مباراة بثلاث نقاط، بل خطوة تاريخية على طريق حلم طالما انتظرته الجماهير المصرية، في مهمة تحتاج إلى تركيز تام وخبرة النجوم الكبار على رأسهم محمد صلاح.