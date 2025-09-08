أحمد شوبير يحسم الجدل بشأن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رد الإعلامي أحمد شوبير علي انباء انتقال محمد الشناوي لاعب الأهلي الي نادي بيراميدز، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن وجود مفاوضات بين اللاعب ونادي بيراميدز لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد شائعات متداولة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي إن مصدرًا مسئولًا داخل بيراميدز نفى بشكل قاطع وجود أي نية للتعاقد مع الشناوي، واصفًا ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه “كلام فارغ”. وأضاف: “هو ده معقول”.

وأضاف شوبير :"الشناوي تلقى بالفعل عرضًا مغريًا من الدوري السعودي في وقت سابق، لكنه فضّل الاستمرار مع الأهلي وإغلاق ملف الرحيل، مشددًا على أن اللاعب لا يفكر في مغادرة القلعة الحمراء حاليًا.

وتابع: “لا بيراميدز فاوض، ولا الأهلي وافق، ولا الشناوي عنده نية يسيب النادي”.

وختم: “ أنا كمان كنت بزعل لما أقعد احتياطي، وده حصل ورا إكرامي وثابت البطل، لكن دي طبيعة المنافسة في أي فريق كبير”.