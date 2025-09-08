مصير عودة رينيه فايلر للأهلي.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير،عن مصير عودة السويسري رينيه فايلر لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمت إقالته بعد الهزيمة بثنائية أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري.



قال شوبير في تصريحات إذاعية: "رينيه فايلر يتولى حاليا تدريب فريق دي سي يونايتد الأمريكي، ومرتبط معهم بعقد، وبالتالي مفيش فايلر في الأهلي، وخارج الحسابات تمامًا".

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى العاصمة واغادوغو في بوركينا فاسو، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ست ساعات متواصلة.

وتأتي هذه الرحلة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضمت بعثة المنتخب الوطني عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث رافق الفريق كل من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو. ويعكس هذا الحضور الإداري حرص اتحاد الكرة على تقديم الدعم الكامل للفريق خلال رحلته الأفريقية المهمة.