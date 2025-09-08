قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
رياضة

بعد شكواه للفيفا.. شوبير يهاجم الاتحاد الإثيوبي: والله ما تستاهلوا

شوبير
شوبير
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بعد تقدمه بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم في الاتحاد الدولي «فيفا».


وقال شوبير، في تصريحات إذاعية:”إن المنتخب الإثيوبي قدم شكوى ضد منتخب مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد ما اعتبره تجاوزات خطيرة أثناء مباراة الفريقين”.


وأكد شوبير أن بيان الاتحاد الأثيوبي أكد أن الجماهير قامت باستخدام الليزر أثناء ركلتي جزاء مهمتين، مما أثر على حارس مرمى الفريق، بالإضافة لعدم احترام بعض الجماهير لنشيد الوطني الأفريقي.

وعلق شوبير على البيان : "أنت جاي تلعب ولا جاي تهزر؟، لو عايز تهزر روح حتة تانية، ليزر إيه يا بو ليزر؟، إنتوا تسكتوا خالص”.

وختم :"إتعاملوا أحسن معاملة قاعدين يدربوا في الاستاد، ليزر إيه دا إنتوا بالذات تسكتوا، مفروض تطلع تقول متشكرين، أنت تسكت خالص، بجد إحنا ملوك الضيافة، وتحميل الاتحاد المصري وفرض إجراءات صارمة، دا أنت يا راجل عندك تلات نقاط، يلا بالسلامة والله ما تستاهلوا".

الإعلامي أحمد شوبير للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري الاتحاد الدولي فيفا المنتخب الإثيوبي

