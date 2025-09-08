بعد شكواه للفيفا.. شوبير يهاجم الاتحاد الإثيوبي: والله ما تستاهلوا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية للاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بعد تقدمه بشكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم في الاتحاد الدولي «فيفا».



وقال شوبير، في تصريحات إذاعية:”إن المنتخب الإثيوبي قدم شكوى ضد منتخب مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد ما اعتبره تجاوزات خطيرة أثناء مباراة الفريقين”.



وأكد شوبير أن بيان الاتحاد الأثيوبي أكد أن الجماهير قامت باستخدام الليزر أثناء ركلتي جزاء مهمتين، مما أثر على حارس مرمى الفريق، بالإضافة لعدم احترام بعض الجماهير لنشيد الوطني الأفريقي.

وعلق شوبير على البيان : "أنت جاي تلعب ولا جاي تهزر؟، لو عايز تهزر روح حتة تانية، ليزر إيه يا بو ليزر؟، إنتوا تسكتوا خالص”.

وختم :"إتعاملوا أحسن معاملة قاعدين يدربوا في الاستاد، ليزر إيه دا إنتوا بالذات تسكتوا، مفروض تطلع تقول متشكرين، أنت تسكت خالص، بجد إحنا ملوك الضيافة، وتحميل الاتحاد المصري وفرض إجراءات صارمة، دا أنت يا راجل عندك تلات نقاط، يلا بالسلامة والله ما تستاهلوا".