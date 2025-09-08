قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى العاصمة واغادوغو في بوركينا فاسو، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ست ساعات متواصلة. 

وتأتي هذه الرحلة في إطار استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مرتقبة أمام منتخب بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضمت بعثة المنتخب الوطني عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث رافق الفريق كل من: خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، إلى جانب طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو. ويعكس هذا الحضور الإداري حرص اتحاد الكرة على تقديم الدعم الكامل للفريق خلال رحلته الأفريقية المهمة.

مواجهة حاسمة في مشوار التأهل

يدخل منتخب مصر اللقاء أمام بوركينا فاسو وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد مميز، وسط طموحات كبيرة لتعزيز موقفه والاقتراب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى المونديال. ويولي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن اهتمامًا كبيرًا بهذه المباراة، نظرًا لقوة المنافس الذي يمتلك عناصر مميزة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.

أجواء إيجابية وثقة كبيرة
 

سادت أجواء من التفاؤل والتركيز بين اللاعبين فور وصولهم إلى مقر الإقامة، حيث شدد حسام حسن على أهمية الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. كما أبدى الجهاز الإداري ارتياحه لإجراءات الاستقبال والإقامة، مؤكدين أن جميع الظروف مهيأة أمام المنتخب لتقديم أفضل أداء ممكن.
 

دعم جماهيري وإعلامي
 

يحظى الفراعنة بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية في الداخل والخارج، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة الثلاثاء بكل شغف، باعتبارها خطوة جديدة في الطريق نحو حلم المونديال الذي طالما انتظرته الجماهير


 

منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

