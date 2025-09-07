كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن اللاعب أحمد عبد القادر وتجديده في النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال شوبير: ''أحمد عبد القادر أصبح لديه فرصة في المشاركة مع الفريق بعد العودة للتدريبات الجماعية بقرار من عماد النحاس ووليد صلاح الدين، حد طلع قال الأهلي هيجدد له، مفيش حاجة من دي دلوقتي النادي قافل الملفات دي لحد ما يشوف مردوده مع الفريق، واللاعب نفسه مش هيجدد إلا لو ضمن إنه هيلعب وهيشارك".



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.