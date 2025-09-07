شوبير ردا على أنباء استغناء الأهلي عن أشرف داري: حالة من الإزعاج لدى الجهاز الطبي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة أنباء استغناء الأهلي عن اللاعب المغربي أشرف داري مدافع المارد الأحمر.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عن أنباء استغناء الأهلي عن أشرف داري هناك حالة من الإزعاج لدى الجهاز الطبي في الأهلي بسبب إصابات أشرف داري، لكن النادي لم يستقر على رحيله في يناير كما يشاع والدوري لا يزال طويلا''.



وتابع: "اللاعب يشارك في 3 أو 4 مباريات ثم يُصاب مجددًا، حتى طبيب النادي قال: ماذا أفعل؟ هذا ليس دوري. أنا أُسلّم اللاعب للجهاز الفني وهو جاهز، لكن لا يمكنني منعه من الإصابة".

وأكد شوبير أن اللاعب المغربي سيبدأ برنامجًا علاجيًا جديدًا اليوم، موضحًا أن مدة البرنامج لن تقل عن أسبوعين.

واختتم قائلاً: "نحن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور مع داري، لكن الحديث عن رحيله غير دقيق في هذه المرحلة".