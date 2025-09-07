ٱحمد حسن: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نجم الأهلي حسين الشحات .

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"مصدر مقرب من اللاعب: حسين الشحات يبحث عن عرض إماراتي بعد رفض الأهلي مطالبه المادية والتجديد لمدة موسمين".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يزال في مرحلة التفاوض بشأن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق، خلفًا للبرتغالي ريكاردو ريبيرو، الذي رحل مؤخرًا عن القيادة الفنية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو “أون سبورت إف إم”، إن إدارة الأهلي تتحرك بتمهل شديد في هذا الملف، من أجل اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار لن يُتخذ على عجل.

وأوضح شوبير أن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، سيحصل على فرصة لقيادة الفريق في الوقت الحالي، خاصةً أنه سبق له تحقيق نتائج جيدة مع الأهلي خلال فترة مؤقتة في الموسم الماضي.

وأضاف: "مسئولو الأهلي اتفقوا على منح النحاس فرصة عادلة، مع استمرار متابعة ملف المدرب الأجنبي بهدوء ودقة".