أحمد حسن يكشف حقيقة تلقي الأهلي عروضا لرحيل الشناوي ..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة تلقي النادي الأهلي عروضا لرحيل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر في الأهلي: لم نتلقى أية عروض لرحيل محمد الشناوي.. والحارس لا يفكر في هذا الأمر خاصة بعد تجديد عقده مع النادي قبل انطلاق الموسم الجاري".

كان الإعلامي أحمد شوبير، قد كشف أن النادي الأهلي لا يزال في مرحلة التفاوض بشأن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق، خلفًا للبرتغالي ريكاردو ريبيرو، الذي رحل مؤخرًا عن القيادة الفنية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو “أون سبورت إف إم”، إن إدارة الأهلي تتحرك بتمهل شديد في هذا الملف، من أجل اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار لن يُتخذ على عجل.

وأوضح شوبير أن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، سيحصل على فرصة لقيادة الفريق في الوقت الحالي، خاصةً أنه سبق له تحقيق نتائج جيدة مع الأهلي خلال فترة مؤقتة في الموسم الماضي.

وأضاف: "مسئولو الأهلي اتفقوا على منح النحاس فرصة عادلة، مع استمرار متابعة ملف المدرب الأجنبي بهدوء ودقة".