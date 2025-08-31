منتخب المغرب يطلب تقريرا طبيا عن إصابة أشرف داري أمام بيراميدز

طلب الجهاز الطبي لمنتخب المغرب من نظيره في النادي الأهلي تقريرًا مفصلًا عن إصابة المدافع المغربي أشرف داري، الذي غادر مباراة الفريق أمام بيراميدز متأثرًا بآلام في العضلة الضامة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كان داري قد اضطر لمغادرة اللقاء في الدقيقة 35، ليحل مصطفى العش بديلًا له، بعدما فشل في استكمال المباراة بسبب الإصابة، وهو ما أثار قلق الجهاز الفني والطبي لمنتخب المغرب، خاصة وأن اللاعب تم استدعاؤه مؤخرًا للعودة إلى صفوف "أسود الأطلس" استعدادًا لمعسكر سبتمبر المقبل، وخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر طبية داخل الأهلي، فإن إصابة داري قد تهدد مشاركته الدولية المقبلة إذا لم يتعافَ في الوقت المناسب.

يذكر أن الأهلي تلقى هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم على يد بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق فوزًا وحيدًا وتعادلين، فيما ازدادت الضغوط على المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي لم يحقق سوى انتصار واحد في 7 مباريات منذ توليه القيادة الفنية يوم 29 مايو الماضي.