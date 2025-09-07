شوبير يكشف آخر تطورات إصابة أشرف داري: القصة لم تنتهِ بعد

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات إصابة المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، بعد تجدد إصابته خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده، والتي أدت إلى مغادرته المعسكر والعودة إلى القاهرة.

ونفى شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، ما تردد عن رحيل وشيك لداري عن القلعة الحمراء، قائلاً: "من قال هذا الكلام؟ لم يصدر عن أي مسئول في الأهلي أي تصريح حول رحيله، الدوري ما زال طويلًا والمنافسات كثيرة".

وأضاف أن إصابات داري المتكررة تمثل إزعاجًا للجهاز الطبي بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن تكرار غيابه رغم مشاركته في بعض المباريات بات أمرًا محيرًا.

وتابع: "اللاعب يشارك في 3 أو 4 مباريات ثم يُصاب مجددًا، حتى طبيب النادي قال: ماذا أفعل؟ هذا ليس دوري. أنا أُسلّم اللاعب للجهاز الفني وهو جاهز، لكن لا يمكنني منعه من الإصابة".

وأكد شوبير أن اللاعب المغربي سيبدأ برنامجًا علاجيًا جديدًا اليوم، موضحًا أن مدة البرنامج لن تقل عن أسبوعين.

واختتم قائلاً: "نحن ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور مع داري، لكن الحديث عن رحيله غير دقيق في هذه المرحلة".



