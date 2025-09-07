شوبير: البعض يضخم واقعة زيزو لأغراض خاصة

علّق الإعلامي أحمد شوبير على اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا، والمتعلقة برفض اللاعب أحمد سيد "زيزو" مصافحة المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، عقب استبداله في مباراة مصر وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:"الكثيرون تداولوا هذه اللقطة، وقالوا إن زيزو لم يصافح حسام وإبراهيم حسن. المؤسف أن من بينهم إعلاميون يظهرون في برامج كبيرة ويحظون باحترام كبير، ومع ذلك يشاركون في تضخيم الأمور".

وأضاف: "ماذا تريدون بالضبط؟ هل تحاولون تحويل الأمر إلى صراع بين الأهلي والزمالك؟ دعونا ننسى هذه الانقسامات، نحن الآن نتحدث عن منتخب مصر، لا عن أندية".

واختتم حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق حديثه مؤكدًا: "كفى حديثًا عن أسماء مثل زيزو ودونجا والشناوي والونش. في الوقت الحالي، كلنا خلف منتخب مصر الوطني من أجل تحقيق حلم التأهل المبكر إلى كأس العالم 2026".