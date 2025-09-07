قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025
مستشار رئيس الجمهورية يتفقد استديو نجيب محفوظ خلال زيارته مبنى الإذاعة والتليفزيون
القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور
إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي
لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية
شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً
شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم
سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص
220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد
مركز المعلومات يرصد اتجاهات الرأي العالمي: مخاوف من حرب عالمية ثالثة ورفض متصاعد للأسلحة النووية
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية
شوبير: البعض يضخم واقعة زيزو لأغراض خاصة

منار نور

علّق الإعلامي أحمد شوبير على اللقطة التي أثارت جدلًا واسعًا، والمتعلقة برفض اللاعب أحمد سيد "زيزو" مصافحة المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، عقب استبداله في مباراة مصر وإثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:"الكثيرون تداولوا هذه اللقطة، وقالوا إن زيزو لم يصافح حسام وإبراهيم حسن. المؤسف أن من بينهم إعلاميون يظهرون في برامج كبيرة ويحظون باحترام كبير، ومع ذلك يشاركون في تضخيم الأمور".

وأضاف: "ماذا تريدون بالضبط؟ هل تحاولون تحويل الأمر إلى صراع بين الأهلي والزمالك؟ دعونا ننسى هذه الانقسامات، نحن الآن نتحدث عن منتخب مصر، لا عن أندية".

واختتم حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق حديثه مؤكدًا: "كفى حديثًا عن أسماء مثل زيزو ودونجا والشناوي والونش. في الوقت الحالي، كلنا خلف منتخب مصر الوطني من أجل تحقيق حلم التأهل المبكر إلى كأس العالم 2026".

