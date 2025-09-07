شوبير: تأهلنا إلى الأمم الإفريقية واقتربنا من كأس العالم.. لماذا الهجوم؟

وجه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى منتقدي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، عقب الأداء الذي قدمه الفراعنة في مواجهة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية صباح الأحد:"في النهاية، الأهم هو تحقيق الأهداف. المنتخب تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية واقترب من الوصول إلى كأس العالم، إذن علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيقدم في البطولة القارية، بدلًا من الهجوم المستمر".

وأضاف:"لا يصح أن يكون التشكيك هو رد الفعل الأول دائمًا. لماذا نُشهر السكاكين للجهاز الفني؟ لماذا نضع سيناريو الفشل قبل أن يبدأ؟ دعونا ندعم المنتخب بدلًا من محاولة الإحباط".

وتابع حارس الأهلي السابق:"عندما يتحقق إنجاز، من الطبيعي أن نفرح ونستمتع، لا أن نحاول إفساد الأجواء. هل هدفنا هو إسقاط الجهاز الفني بأي شكل؟ أم أننا نريد إضاءة الطريق للمنتخب؟"

كما علّق شوبير على الأزمة الأخيرة المرتبطة بعصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، قائلاً:"الحضري خرج واعتذر عن الفيديو الذي أثار الجدل، وأكد احترامه الكامل للكابتن حسام حسن. الأزمة انتهت، والبعض هاجمني لأنني أثرت الموضوع، لكنني فعلت ذلك حرصًا على وحدة الصف في توقيت حساس".

وختم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة، قائلًا:"أغلقنا هذا الملف، ولا نريد العودة إليه. الأهم الآن هو أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى كأس العالم".