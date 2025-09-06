شوبير يوجه رسالة لـ جماهير المنتخب الوطني.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة خاصة لـ جمهور المنتخب المصري.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:"جمهورنا العظيم ".

واقترب المنتخب المصري بقيادة حسام حسن بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026؟

في حال فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل، سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما يتجمد رصيد بوركينا عند 14 نقطة.

وبهذه النتيجة، حسم "الفراعنة" صدارة المجموعة رسميًا ويتأهلون مباشرة إلى كأس العالم، بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين.

وفي حال التعادل، سيصل المنتخب المصري إلى 20 نقطة، مقابل 15 نقطة لبوركينا فاسو، وهو ما يعني أن مصر ستحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيها المتبقيتين (أمام جيبوتي وغينيا بيساو) لتضمن التأهل رسميًا.

الحد الأدنى لضمان التأهل هو الوصول إلى 21 نقطة، إذ أنه في هذه الحالة لا يمكن لبوركينا فاسو تجاوز الفراعنة، حتى في حال التساوي بالنقاط، بفضل المواجهات المباشرة التي تُعد الفيصل في ترتيب الفرق المتساوية.

يُذكر أن لوائح التصفيات تنص على أن المواجهات المباشرة هي العامل الحاسم في حال تساوي فريقين بالنقاط، ما يمنح مواجهة الثلاثاء المقبل أهمية مضاعفة في تحديد هوية المتأهل من المجموعة.

موعد المواجهة الحاسمة:

مصر × بوركينا فاسو

الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

في العاصمة البوركينية واجادوجو