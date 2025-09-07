أكله واتحسبت عليك...تعليق شوبير على انتقادات البعض لـ حسام حسن

علق الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق علي هجوم البعض علي حسام حسن المدير الفني للمنتخب

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية" عاوز أكل ولا بحلقة؟ عاوز أكل إنجازي أن أصل إلى كأس الأمم الأفريقية واقتربت من الوصول لكأس العالم كانت أمي دائمًا تقول لي حكمة: كل وبحلق عينيك.. أكلة واتحسبت عليك".

وأضاف شوبير: "مش عاوز الناس تسن السكاكين للجهاز الفني، صحيح لو لم يحقق نتائج جيدة في أمم أفريقيا فلن يقود مصر في كأس العالم، لكن لماذا هذا التشكيك المبكر؟ خلونا نمشي خطوة بخطوة".

وتابع: "هل نريد أن نضرب كرسي في الكلوب، أم نضيء الدنيا ونفتحها للأمل؟ بالأمس مثلاً عصام الحضري، بغض النظر عما كتبه عني مؤخرًا، خرج واعتذر، وقال إن الفيديو الذي نشره لم يكن في وقته، وقدم اعتذاره للكابتن حسام وأكد احترامه له، وانتهت الأزمة".